Кызыл, 11 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле (+21 новый случай).

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«Из 59 заболевших мужчин — 25, женщин — 34. По возрасту: детей до 17 лет — 21, от 18 до 49 лет — 22, от 50 до 64 лет — 13, старше 65 лет — 3», — добавили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в регионе выявлено почти 10,8 тыс. случаев инфицирования.

В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 266 пациентов, восемь тяжёлых больных подключено к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находится ещё 253 человека. Занятость коечного фонда составила 55,4%.