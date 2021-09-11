Канск, Красноярский край, 11 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Красноярском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении и легализации имущества на сумму 610 млн рублей. В числе обвиняемых экс-руководитель и пять сотрудников коммерческого банка «Канский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону.

Epp.genproc.gov.ru Прокуратура Красноярского края

По данным следствия, с июля 2014 по декабрь 2017 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, присвоили 550 млн рублей, принадлежавших 664 вкладчикам.

«Кроме того, в период с июня 2016 г. по январь 2018 г. обвиняемые с соучастником растратили принадлежащее кредитному учреждению имущество на сумму более 55 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых в размере 69 млн рублей был наложен арест. Потерявшим свои деньги вкладчикам выплатили страховое возмещение. Уголовное дело будет рассматриваться в Березовском районном суде.