Москва, , 08:38 — REGNUM В Госдуме возмущены тем, что совет ЕС автоматически продлил на полгода персональные санкции в отношении граждан РФ за так называемое нарушение территориальной целостности Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Поводы для обсуждения есть. Например, одним из них могли бы стать заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который недавно объявил, что Украина «снялась с крючка» Минских соглашений», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий напомнил, что Минские соглашения направлены на сохранение целостности страны и прекращение конфликта в Донбассе.

По мнению депутата, Брюсселю стоило бы отбросить в сторону двойные стандарты и объективно обратить внимание на своих подопечных в Киеве.

«Иначе получается полный абсурд: санкции за невыполнение Минска-2 все так же продлеваются в отношении России, а «с крючка снимается» Украина, причем заявляя об этом без всякого стеснения», — указал Слуцкий.

Кроме того: Киев задумал выйти из Минских соглашений

Совет ЕС продлил в 15-й раз на полгода персональные санкции Евросоюза против российских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины.

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Персональные санкции ЕС, связанные с обвинениями в подрыве «территориальной целостности и суверенитета Украины», действуют с марта 2014 года. Евросоюз регулярно продлевает их на шесть месяцев. Для фигурантов черных списков ограничены поездки, их активы в ЕС заморожены. С октября 2020 года в этих списках — 177 лиц и 48 организаций.

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