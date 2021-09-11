Москва, 11 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены тем, что совет ЕС автоматически продлил на полгода персональные санкции в отношении граждан РФ за так называемое нарушение территориальной целостности Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Поводы для обсуждения есть. Например, одним из них могли бы стать заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который недавно объявил, что Украина «снялась с крючка» Минских соглашений», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий напомнил, что Минские соглашения направлены на сохранение целостности страны и прекращение конфликта в Донбассе.

По мнению депутата, Брюсселю стоило бы отбросить в сторону двойные стандарты и объективно обратить внимание на своих подопечных в Киеве.

«Иначе получается полный абсурд: санкции за невыполнение Минска-2 все так же продлеваются в отношении России, а «с крючка снимается» Украина, причем заявляя об этом без всякого стеснения», — указал Слуцкий.

Кроме того: Киев задумал выйти из Минских соглашений

Совет ЕС продлил в 15-й раз на полгода персональные санкции Евросоюза против российских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины.

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Персональные санкции ЕС, связанные с обвинениями в подрыве «территориальной целостности и суверенитета Украины», действуют с марта 2014 года. Евросоюз регулярно продлевает их на шесть месяцев. Для фигурантов черных списков ограничены поездки, их активы в ЕС заморожены. С октября 2020 года в этих списках — 177 лиц и 48 организаций.