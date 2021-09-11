В Волгограде в торговых центрах начали прививать от COVID-19
Волгоград, 8 апреля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Выездные прививочные пункты заработали в двух крупных торговых центрах Волгограда. Власти откроют подобные площадки для вакцинации во всех крупных городах области, сообщили 8 апреля в пресс-службе администрации региона.
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Прививочные пункты оборудованы необходимыми морозильными камерами, бактерицидными рециркуляторами воздуха, зонированы на гардероб, процедурную и место динамического наблюдения. За первые два дня работы на двух выездных площадках в торговых центрах привились порядка 200 человек.
Иммунизацию от COVID-19 в регионе прошли уже более 120 тысяч человек. Волгоградская область получила 140 тысяч комплектов препарата «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».