Москва, 11 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Около 40% от всех зарегистрированных в России автомобилей приходится на десять регионов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

balsas.it Автомобили

Лидером по числу зарегистрированных автомобилей по состоянию на середину 2021 года ожидаемо остаётся Москва. В столице числится 3,6 млн легковых авто.

Второе место по числу автомобилей занимает Московская область с показателем в 2,8 млн штук. Замыкает тройку регионов с наибольшим числом автолюбителей Краснодарский край, в котором числится около 2 млн легковых автомобилей.

Санкт-Петербург занимает четвёртое место по числу автовладельцев. Общий автопарк Северной столицы 1,7 млн авто.

Следующие строчки занимают Свердловская и Ростовская области, Башкирия и Татария. В этих регионах число зарегистрированных автомобилей составляет от 1,3 млн до 1,4 млн. Отметку в 1 млн зарегистрированных авто также преодолели Челябинская и Самарская области.