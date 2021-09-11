Неосторожные действия ребёнка в Хакасии обошлись в 200 тыс. рублей
Абакан, 11 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Хакасии по решению суда взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. рублей в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по республике.
Lipetsk.ru
Судья
Мать девочки обратилась в суд из-за нанесения проникающего ранения роговицы правого глазного яблока.
«Указанную травму ребёнок получил в результате неосторожных действий другого ребёнка», — отметили в надзорном ведомстве.
Родители нанёсшего травму несовершеннолетнего не согласились с размером компенсации и подали апелляцию. Однако Верховный суд республики оставил решение районного суда без изменений, не увидев оснований для уменьшения суммы.