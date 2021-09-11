Абакан, 11 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Хакасии по решению суда взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. рублей в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по республике.

Lipetsk.ru Судья

Мать девочки обратилась в суд из-за нанесения проникающего ранения роговицы правого глазного яблока.

«Указанную травму ребёнок получил в результате неосторожных действий другого ребёнка», — отметили в надзорном ведомстве.

Родители нанёсшего травму несовершеннолетнего не согласились с размером компенсации и подали апелляцию. Однако Верховный суд республики оставил решение районного суда без изменений, не увидев оснований для уменьшения суммы.