Сысерть, Свердловская область, 11 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Разорившемуся в Сысерти Свердловской области хлебозаводу могут найти инвестора. Об этом пишут СМИ.

matthiasboeckel Хлеб

Издание Е1.ru ссылается на заместителя губернатора региона Алексея Шмыкова. По словам чиновника, есть инвесторы, готовые принять завод в таком состоянии. Однако проблема в том, что на контакт с собственником выйти не удаётся.

Шмыков добавил, что главной задачей сейчас является выплата зарплаты сотрудникам. Некоторые из них жаловались, что не видели денег с июня. К настоящему времени основная часть долгов уже выплачена.

Как сообщало ИА REGNUM, хлебозавод был закрыт с 1 сентября. На нём работали порядка 250 человек.