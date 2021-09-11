Москва, 11 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Упростить правила досрочного выхода на пенсию предложил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Эти правила нужно упрощать. Наше предложение такое: необходимый трудовой стаж необходимо снизить до 15 лет и для мужчин, и для женщин. При этом возраст выхода на пенсию вернуть на прежний уровень — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин», — сказал Миронов.

Сейчас неработающие граждане предпенсионного возраста могут досрочно выйти на пенсию, если службы занятости не могут предложить им новую работу. Условием назначения пенсии является наличие трудового стажа в 25 для мужчин и 20 лет женщин. Назначают её за два года до наступления пенсионного возраста.

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Согласно данным Росстата, в России около 10 млн граждан предпенсионного возраста. Из них, по данным Пенсионного фонда России (ПФР), трудоустроено всего 4 млн человек.

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