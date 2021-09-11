Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады в матче полуфинала Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Спортсмен из России одержал верх над канадцем в трех сетах со счетом 6:4, 7:5, 6:2.

Соперники провели на корте 2 часа 3 минуты. За этот временной отрезок Медведев, являющийся второй ракеткой мира, подал навылет 12 раз, четыре раза ошибся при подаче и смог реализовать все пять возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), подал навылет четыре раза, допустил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт.

Отметим, в минувшем году победителем турнира US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим, который в финале обыграл представителя Германии Александра Зверева.