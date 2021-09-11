Улан-Удэ, 11 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 скончались ещё два пациента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 1799.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 11 сентября в стационарах республики лечатся 332 пациента, 43 из которых находятся в реанимации. 18 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении и под наблюдением врачей остаются 948 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 397 коек: занято — 332, свободно — 65 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,6%», — отметили в минздраве.