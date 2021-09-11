Магнитогорск, Челябинская область, 11 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области местный житель задержан после взрыва газа и гибели женщины. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

26-летнего мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, 10 сентября он оставил газовое оборудование своего автомобиля в комнате, в которой проживает. Затем из-за зажжённой сигареты произошёл взрыв газа и начался пожар. Погибла 59-летняя женщина.

Решается вопрос о предъявлении гражданину обвинения и избрании меры пресечения. Как сообщало ИА REGNUM, всё произошло в двухэтажном доме на первом этаже.