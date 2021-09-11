Красноярск, 11 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Красноярске перед судом предстанет первый заместитель гендиректора фирмы «КрасКом» по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое отравление людей питьевой водой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Вода из крана

По версии следствия, 28 января 2021 года на водозаборе «Гремячий лог» произошла авария, в результате чего была временно прекращена подача воды в магистральной сети в Октябрьском районе города.

«В связи с низким уровнем воды в резервуаре чистой воды на водозаборе «Гремячий лог» было ограничено водоснабжение в многоквартирных жилых домах, расположенных на улицах Киренского, 2-я Огородная, Дачная, Борисова и 2-я Крутая», — отметили в управлении.

Обвиняемый, как отмечается, в нарушение правил, допустил подачу воды без проведения проверок качества и профилактических мероприятий. При этом после многочисленных жалоб подача не была прекращена, что повлекло за собой массовое отравление более 200 человек.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело за «нарушение санитарно-эпидемиологических правил». К настоящему времени расследование завершено, документы направлены в суд для рассмотрения по существу.