Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Информация о кибератаке на компьютерные системы Организации Объединённых Наций весной 2021 года является правдивой. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Foto-basa.com ООН

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на отчёт специализирующейся на кибербезопасности компании Resecurity сообщило, что в начале 2021 года хакеры взломали компьютерные системы ООН. После этого на хакерских интернет-ресурсах злоумышленники выставили на продажу некоторые данные, полученные в результате взлома.

«Мы можем подтвердить, что неизвестные злоумышленники смогли взломать часть инфраструктуры Организации Объединенных Наций в апреле 2021 года», — заявил официальный представитель генсека ООН.

Он добавил, что кибератака была выявлена до того, как о ней сообщила компания Resecurity. Дюжаррик подчеркнул, что специалисты ООН принимают меры по смягчению последствий взлома.