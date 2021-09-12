Взрыв газа в Липецкой области — трансляция
Информация о возможном взрыве поступила в региональное отделение МЧС Липецкой области около 00:52 мск. По предварительным данным, в результате взрыва произошло частичное обрушение стены дома. Возгорания после взрыва не произошло.
Читайте также: Взрыв газа произошёл в жилом доме в Ельце, есть пострадавшие
Уточняется, что под завалами могут находиться как минимум пять человек.
Читайте также: Среди пострадавших при взрыве газа под Липецком нет детей
Тело женщины было извлечено из-под обломков обрушившейся в результате взрыва газа части дома в городе Елец Липецкой области.
Читайте также: Тело женщины было найдено под завалами в Ельце
Предварительной причиной взрыва, разрушившего восемь из 16 квартир жилого двухэтажного дома, названа утечка газа. В результате взрыва обрушился один из подъездов дома.
Читайте также: Предварительная причина взрыва в жилом доме названа в Ельце
Спасатели извлекли из-под обломков тело 11-летнего ребёнка. Всего жертвами ЧП стали два человека: женщина 50 лет и ребёнок. Предположительно, под завалами могут находиться два человека.
Читайте также: Число погибших из-за взрыва газа в Ельце возросло до двух человек
Возбуждено уголовное дело.
Читайте также: Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины и ребёнка в Ельце
Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом двухэтажном доме ведут около 260 спасателей под городом Елец Липецкой области.
Читайте также: Разбор завалов на месте взрыва газа под Ельцом ведут около 260 спасателей
Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Цитата канала «Вести FM».
Взрыв газа в поселке Солидарность под Ельцом. Что известно к этому моменту:
Цитата канала РИА Новости.
Количество пострадавших при взрыве газа в Ельце увеличилось до 8, еще одного человека ищут под завалами.
Разбор завалов продолжается. Цитата из видео.
«Чему удивляться? Похолодало, люди включают отопление, а газовики, знаете сами, как проводят ТО», — комментирует в ВК житель Липецкой области Алексей Князь.
Предположительно, на момент происшествия в доме находились 25 человек.
Как сообщил в беседе c РЕН ТВ житель соседнего дома, после того, как прогремел взрыв, горожане сбежались к месту происшествия и принялись разбирать завалы.
Власти Липецкой области организовали пункт временного размещения для жильцов дома в Ельце. Об этом 11 сентября рассказал глава администрации Елецкого муниципального района Олег Семенихин.
Четыре человека, пострадавших по итогу взрыва газа под Ельцом Липецкой области, находятся в больнице. Об этом сообщила пресс-служба региональных властей. Уточняется, что одного из госпитализированных забрали родственники.
Пункт временного размещения организован на базе турцентра под Ельцом. Жительница поселка Солидарность Елецкого района вместе с мужем помогала оставшимся под завалами людям. Об этом и о моменте взрыва она рассказала 11 сентября.
«Произошел хлопок, погас свет. Был сильный треск, сильный взрыв, Сказала мужу: пойди посмотри, может, машина взорвалась. Он увидел: полдома нет», — сообщила проживающая в соседнем доме Кристина.
«В час ночи ровно бахнул, сначала мы помогали, потом МЧС приехали полным составом, и мы им только мешались, распустили половину», — информирует «ВКонтакте» Мария Тарасова.
«Сначала, когда женщину нашли, кто-то взахлеб орал, потом даже окно закрыла, страшно было услышать, что нашли тело девочки…» — делится пережитым «ВКонтакте» Мария Тарасова.
Взрыв газа в Липецкой области. Цитата из группы «Мой Елец | Новости» в ВК.
В жилом доме взорвался газ. Последствия. (Солидарность, Елец). Цитата из группы «Мой Елец | Новости» в ВК.
Напомним, взрыв бытового газа двухэтажном жилом доме 1970 года постройки, расположенном в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, произошел в ночь на 11 сентября.
Как сообщает «Интерфакс», предварительной причиной чрезвычайного происшествия могла стать утечка газа в одной из квартир из-за неисправности оборудования или халатности проживающих. Также рассматривается версия о детонации газового баллона.
Дело заведено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Под обломками дома в поселке под Ельцом, где произошел взрыв, обнаружен еще один погибший.
Цитата truekpru.
Из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Липецкой области извлекли тело третьего погибшего. Ранее было известно о двух жертвах — 50-летней женщине и 11-летней девочке.
Газ взорвался в двухэтажном доме в посёлке Солидарность около часа ночи. По предварительным данным, взорвалась квартира семьи, ведущей асоциальный образ жизни. Один из подъездов дома оказался полностью разрушен, местные власти уже сообщили, что он не подлежит восстановлению. Как заявляют в прокуратуре, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.
Цитата канала pdmnews.
Под завалами могут ещё находиться люди, спасатели продолжают поиски.
В «Газпром газораспределение Липецк» заявили, что оборудование в доме работало без нарушений.
«У нас сосед видел, как дом разорвало. Он в компьютер в это время играл. Я испугалась, что пойдет цепная реакция и мы тоже взлетим, документы и животных — под мышку, и на улицу выбежала. Сейчас все стихло», — делится переживаниями одна из местных жительниц.
Цитата 360tv.ru.
Взрыв газа в поселке Солидарность под Ельцом — уже третий за последние четыре дня. Напомним, в Ногинске ЧП унесло жизни 7 человек, в Екатеринбурге один человек получил ожоги.
Читайте также: Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция
Предварительно, причиной трагедии стала неисправность газового оборудования.
Материальную поддержку получат семьи погибших и пострадавшие при обрушении жилого дома в Елецком районе. Об этом сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Сегодня, 11 сентября, рано утром он прибыл на место трагедии. Руководитель региона выразил соболезнования семьям погибших.
Пресс-служба правительства региона.
Главой Липецкой области принято решение о выделении средств из резервного фонда. 1,5 млн рублей составит компенсация при полном разрушении жилья и погибших в семье, 1 млн рублей — при частичном разрушении жилья и погибших в семье, 500 тысяч рублей при частичном ущербе жилья.
Пресс-служба правительства региона.
«Это страшная трагедия. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и разделяю с ними боль утраты. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка. Все находящиеся рядом дома будут проверены», — глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что повреждённое здание будет снесено. Кроме материальной компенсации, жильцам окажут помощь с переселением за счёт бюджета. Это будет либо покупка жилья, либо денежная компенсация. Механизм решения вопроса прорабатывается. Пока оставшиеся без жилья люди переедут в пункты временного размещения.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 11 сентября. По предварительной версии, причиной обрушения двухэтажного жилого дома стал взрыв бытового газа.
Погибли три человека, одна из них девочка 11 лет. Пострадали ещё шесть человек, пятеро из которых в больнице, в том числе девятилетняя девочка. Один человек от госпитализации отказался. По данным медиков, жизням пострадавших ничего не угрожает.
Пресс-служба правительства региона.
Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания продолжаются. Пресс-служба правительства региона.
Стало известно о третьем погибшем в результате обрушения двухэтажного жилого дома в Елецком районе. Спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины. Предположительно, это пенсионер, проживавший в одной из квартир.
Ранее были подтверждены смерти женщины 1971 года рождения и одиннадцатилетней девочки. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Им оказана медицинская помощь.
Пресс-служба правительства региона.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Елецком районе.
Читайте также: Глава Липецкой области выразил соболезнования семьям погибших при взрыве
Прокуратура организовала проверку по факту взрыва в жилом доме в пос. Солидарность. На место происшествия выезжали заместитель прокурора области Павел Коростелев и прокурор Елецкого район Станислав Живалов.
Прокуратура Липецкой области взяла на контроль соблюдение прав жителей пострадавшего дома. Одновременно с этим взят на контроль ход расследования возбужденного по факту взрыва уголовного дела.
Прокуратура области.
В рамках расследования уголовного дела (ст. 238 УК РФ) о гибели жильцов дома в посёлке Солидарность Елецкого района, тела которых были обнаружены под обрушившейся стеной, руководитель следственного управления СК России Евгений Шаповалов поручил приступить к расследованию следователям по особо важным делам.
СКР.
Пострадавшие при обрушении дома в Елецком районе получат денежные компенсации — от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.
Подробности в материале: Пострадавшие при взрыве в Липецкой области получат компенсации
Напомним, ночью 11 сентября 2021 года в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная.
Под завалами обнаружены тела женщины, 1971 года рождения, и 11-летней девочки, которые направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
По предварительным данным, причиной обрушения стал хлопок бытового газа в центральной части двухэтажного дома. Точное число погибших и пострадавших уточняется.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Липецкой области. Продолжается осмотр места происшествия с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства, происходит изъятие необходимой технической документации.
Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководителя регионального СКР.
В Липецкой области здание жилого дома в посёлке Солидарность Елецкого района, в котором в ночь на 11 сентября произошёл взрыв газа, снесут.
Подробности в материале: Жильцы обрушившегося дома в Липецкой области получат новые квартиры
В посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области спасатели продолжают разбирать завалы после взрыва газа и обрушения части многоквартирного дома. По информации МЧС, под завалами всё ещё могут оставаться пострадавшие.
Читайте подробнее: Под завалами после взрыва в Липецкой области могут оставаться пострадавшие
Пострадавшим в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области окажут помощь в восстановлении документов. Управление социальной политики окажет помощь в приобретении школьных принадлежностей и формы для детей.
Специалисты управления уже выехали на место трагедии и ведут приём граждан, в том числе по вопросам получения компенсаций.
Об этом: Пострадавшим при взрыве в Липецкой области помогут восстановить документы
Взрыв произошел в доме №24 на Школьной улице поселка Солидарность, когда большинство людей спали.
В Липецкой области по указанию руководителя регионального СКР к расследованию уголовного дела о смерти жильцов дома в Елецком районе приступили следователи по особо важным делам. Уголовное дело возбуждено по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Подробности в материале: Взрыв дома в Липецкой области расследует отдел по особо важным делам
Очевидец взрыва газа под Ельцом рассказал Ruptly, как спасали пострадавших сразу после ЧП: «Начали разгребать, достали женщину. Она живая, с ногами что-то, перелом. В дальней комнате кричат двое детей.
Достали маленького ребёнка, укутали его, передали. Там должен быть ещё ребёнок. Мы ковыряли-ковыряли, а получается так, что там лежала плита на двухъярусной кровати. Сверху ребёнок лежал с краю, мы его достали, а второй ребёнок, увы, погиб».
Цитата RT.
Ещё одного мужчину искали под завалами, но, по сообщениям СМИ, он нашёлся: был на работе.
В Липецкой области спасатели продолжают разбирать завалы после частичного обрушения двухэтажного многоквартирного дома в посёлке Солидарность Елецкого района. Из-под завалов достали домашнего чёрного кота и вернули его хозяину.
Читайте также: Из-под завалов после взрыва в Липецкой области спасли кота
Прокуратура Липецкой области взяла на контроль соблюдение прав жителей дома в посёлке Солидарность Елецкого района, который обрушился из-за взрыва газа. Также ведомство проконтролирует ход расследования возбужденного по факту взрыва уголовного дела.
Читайте подробнее: Прокуратура взяла на контроль расследование взрыва в Липецкой области
Спасатели нашли живого кота на месте взрыва газа в Липецкой области. Его передали хозяину.
Цитата из видео tv360.
В посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области завершены аварийно-спасательные работы на месте дома № 24 на улице Школьной. Новых пострадавших под завалами не обнаружили. Специалисты приступили к восстановительным работам.
Подробности в материале: Спасательные работы на месте взрыва в Липецкой области завершены
Утечка бытового газа и неисправность газового оборудования рассматриваются в качестве приоритетных версий взрыва в жилом доме в Елецком районе Липецкой области. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Об этом: СК назвал приоритетные версии взрыва дома в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с людьми, получившими травмы, спросил об их самочувствии, выразил слова поддержки и рассказал, какую помощь окажет областная администрация тем, кто потерял близких и остался без жилья.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил Елецкую городскую больницу имени Н. А. Семашко, куда были доставлены пострадавшие при взрыве газа в посёлке Солидарность. Всем им оказана медицинская помощь в полном объёме.
Цитата пресс-службы правительства региона.
«Искренне вам сочувствую и соболезную. Хочу сказать, что мы приняли решение о мерах поддержки. Все, кто остался без жилья, получат квартиры. Вы сможете выбрать их сами. Не переживайте и выздоравливайте», — сказал Игорь Артамонов.
В больнице рассказали, что ночью, сразу после сообщения об обрушении здания, была собрана специальная бригада для оказания помощи пострадавшим. Сейчас здоровью пациентов ничего не угрожает.
«В два часа ночи к нам начали поступать пострадавшие, всего было доставлено пятеро пациентов. Все обследованы, их состояние удовлетворительное. Один человек от госпитализации отказался», — сообщил врач травматолог-ортопед Елецкой городской больницы имени Н. А. Семашко Илья Королёв.
Соцзащита окажет помощь семьям, пострадавшим в результате взрыва газа в Елецком районе. Как пояснила начальник регионального управления социальной политики Ольга Белоглазова, пережившие трагедию люди получат психологическую поддержку. Для этого специалисты кризисного центра готовы выехать в Елец в любое время.
Цитата с сайта правительства региона.
Напомним, ранее глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что семьи, где есть погибшие и чьи квартиры пострадали, получат материальную помощь. Кроме того, за средства областного бюджета оставшимся без крова людям приобретут жильё. Все пострадавшие получат помощь в восстановлении документов.
Управление социальной политики Липецкой области поможет приобрести школьные принадлежности и форму для детей. Специалисты управления ещё до полудня начали вести приём граждан, в том числе и по вопросам получения денежной компенсации.
«Сейчас наша задача — понять потребности граждан. Мы окажем любую посильную с нашей стороны помощь. Уже приняли решение закрепить за пострадавшими семьями сотрудника соцзащиты. В случае необходимости поможем с одеждой и обувью, товарами первой необходимости, соберём детей в школу. Наш реабилитационный центр «Лесная сказка» готов разместить у себя семьи», — прокомментировала начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.
Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов провел оперативное межведомственное совещание в Елецком районе с участием представителей органов государственной власти, правоохранительных и контролирующих структур региона.
Заслушав доклады о ходе и результатах первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий, Евгений Шаповалов дал конкретные указания подчиненным сотрудникам, поручил изъять ряд объектов, необходимых для производства судебных экспертиз.
Напомним, по факту произошедшего первым отделом по расследованию ОВД СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).
В качестве приоритетных версий рассматриваются утечка бытового газа и неисправность газового оборудования.