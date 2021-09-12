К ликвидации последствий взрыва были привлечены около 260 человек и 60 единиц техники.

В центральной части жилого двухэтажного дома, расположенного в посёлке Солидарность близ города Елец Липецкой области, в ночь на 11 сентября произошла трагедия: в доме взорвался газ. Пострадали по меньшей мере восемь человек, двое из которых — женщина и ребенок — погибли.

Информация о возможном взрыве поступила в региональное отделение МЧС Липецкой области около 00:52 мск. По предварительным данным, в результате взрыва произошло частичное обрушение стены дома. Возгорания после взрыва не произошло.

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Уточняется, что под завалами могут находиться как минимум пять человек.

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Тело женщины было извлечено из-под обломков обрушившейся в результате взрыва газа части дома в городе Елец Липецкой области.

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Предварительной причиной взрыва, разрушившего восемь из 16 квартир жилого двухэтажного дома, названа утечка газа. В результате взрыва обрушился один из подъездов дома.

Спасатели извлекли из-под обломков тело 11-летнего ребёнка. Всего жертвами ЧП стали два человека: женщина 50 лет и ребёнок. Предположительно, под завалами могут находиться два человека.

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Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом двухэтажном доме ведут около 260 спасателей под городом Елец Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

08:04 11.09.2021

Взрыв газа в поселке Солидарность под Ельцом. Что известно к этому моменту:

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Цитата канала РИА Новости.

08:05 11.09.2021 Количество пострадавших при взрыве газа в Ельце увеличилось до 8, еще одного человека ищут под завалами.

08:06 11.09.2021 Разбор завалов продолжается. Цитата из видео.

08:11 11.09.2021 «Чему удивляться? Похолодало, люди включают отопление, а газовики, знаете сами, как проводят ТО», — комментирует в ВК житель Липецкой области Алексей Князь.

08:11 11.09.2021 Предположительно, на момент происшествия в доме находились 25 человек.

08:13 11.09.2021 Как сообщил в беседе c РЕН ТВ житель соседнего дома, после того, как прогремел взрыв, горожане сбежались к месту происшествия и принялись разбирать завалы.

08:13 11.09.2021 Власти Липецкой области организовали пункт временного размещения для жильцов дома в Ельце. Об этом 11 сентября рассказал глава администрации Елецкого муниципального района Олег Семенихин.

08:14 11.09.2021 Четыре человека, пострадавших по итогу взрыва газа под Ельцом Липецкой области, находятся в больнице. Об этом сообщила пресс-служба региональных властей. Уточняется, что одного из госпитализированных забрали родственники.

08:15 11.09.2021 Пункт временного размещения организован на базе турцентра под Ельцом. Жительница поселка Солидарность Елецкого района вместе с мужем помогала оставшимся под завалами людям. Об этом и о моменте взрыва она рассказала 11 сентября. «Произошел хлопок, погас свет. Был сильный треск, сильный взрыв, Сказала мужу: пойди посмотри, может, машина взорвалась. Он увидел: полдома нет», — сообщила проживающая в соседнем доме Кристина.

08:19 11.09.2021 «В час ночи ровно бахнул, сначала мы помогали, потом МЧС приехали полным составом, и мы им только мешались, распустили половину», — информирует «ВКонтакте» Мария Тарасова.

08:20 11.09.2021 «Сначала, когда женщину нашли, кто-то взахлеб орал, потом даже окно закрыла, страшно было услышать, что нашли тело девочки…» — делится пережитым «ВКонтакте» Мария Тарасова.

08:22 11.09.2021 Взрыв газа в Липецкой области. Цитата из группы «Мой Елец | Новости» в ВК.

08:24 11.09.2021 В жилом доме взорвался газ. Последствия. (Солидарность, Елец). Цитата из группы «Мой Елец | Новости» в ВК.

08:27 11.09.2021 Напомним, взрыв бытового газа двухэтажном жилом доме 1970 года постройки, расположенном в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, произошел в ночь на 11 сентября.

08:33 11.09.2021 Как сообщает «Интерфакс», предварительной причиной чрезвычайного происшествия могла стать утечка газа в одной из квартир из-за неисправности оборудования или халатности проживающих. Также рассматривается версия о детонации газового баллона.

08:56 11.09.2021 Дело заведено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

09:19 11.09.2021 Под обломками дома в поселке под Ельцом, где произошел взрыв, обнаружен еще один погибший. Цитата truekpru.

09:28 11.09.2021 Из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Липецкой области извлекли тело третьего погибшего. Ранее было известно о двух жертвах — 50-летней женщине и 11-летней девочке.

09:29 11.09.2021 Газ взорвался в двухэтажном доме в посёлке Солидарность около часа ночи. По предварительным данным, взорвалась квартира семьи, ведущей асоциальный образ жизни. Один из подъездов дома оказался полностью разрушен, местные власти уже сообщили, что он не подлежит восстановлению. Как заявляют в прокуратуре, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Цитата канала pdmnews.

09:29 11.09.2021 Под завалами могут ещё находиться люди, спасатели продолжают поиски.

09:29 11.09.2021 В «Газпром газораспределение Липецк» заявили, что оборудование в доме работало без нарушений.

09:33 11.09.2021 «У нас сосед видел, как дом разорвало. Он в компьютер в это время играл. Я испугалась, что пойдет цепная реакция и мы тоже взлетим, документы и животных — под мышку, и на улицу выбежала. Сейчас все стихло», — делится переживаниями одна из местных жительниц. Цитата 360tv.ru.

09:40 11.09.2021 Взрыв газа в поселке Солидарность под Ельцом — уже третий за последние четыре дня. Напомним, в Ногинске ЧП унесло жизни 7 человек, в Екатеринбурге один человек получил ожоги. Читайте также: Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция

09:41 11.09.2021 Обрушение жилого дома в посёлке Солидарность Елецкого района. липецкаяобласть.рф.

09:50 11.09.2021 Предварительно, причиной трагедии стала неисправность газового оборудования.

10:39 11.09.2021 Материальную поддержку получат семьи погибших и пострадавшие при обрушении жилого дома в Елецком районе. Об этом сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Сегодня, 11 сентября, рано утром он прибыл на место трагедии. Руководитель региона выразил соболезнования семьям погибших. Пресс-служба правительства региона.

10:40 11.09.2021 Главой Липецкой области принято решение о выделении средств из резервного фонда. 1,5 млн рублей составит компенсация при полном разрушении жилья и погибших в семье, 1 млн рублей — при частичном разрушении жилья и погибших в семье, 500 тысяч рублей при частичном ущербе жилья. Пресс-служба правительства региона.

10:41 11.09.2021 «Это страшная трагедия. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и разделяю с ними боль утраты. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка. Все находящиеся рядом дома будут проверены», — глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

10:42 11.09.2021 Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что повреждённое здание будет снесено. Кроме материальной компенсации, жильцам окажут помощь с переселением за счёт бюджета. Это будет либо покупка жилья, либо денежная компенсация. Механизм решения вопроса прорабатывается. Пока оставшиеся без жилья люди переедут в пункты временного размещения.

10:43 11.09.2021 Напомним, трагедия произошла в ночь на 11 сентября. По предварительной версии, причиной обрушения двухэтажного жилого дома стал взрыв бытового газа. Погибли три человека, одна из них девочка 11 лет. Пострадали ещё шесть человек, пятеро из которых в больнице, в том числе девятилетняя девочка. Один человек от госпитализации отказался. По данным медиков, жизням пострадавших ничего не угрожает. Пресс-служба правительства региона.

10:44 11.09.2021 Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания продолжаются. Пресс-служба правительства региона.

10:45 11.09.2021 Стало известно о третьем погибшем в результате обрушения двухэтажного жилого дома в Елецком районе. Спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины. Предположительно, это пенсионер, проживавший в одной из квартир. Ранее были подтверждены смерти женщины 1971 года рождения и одиннадцатилетней девочки. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Им оказана медицинская помощь. Пресс-служба правительства региона.