Елец, Липецкая область, 11 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом двухэтажном доме ведут около 260 спасателей под городом Елец Липецкой области. Об этом 11 сентября сообщил руководитель ГУ МЧС РФ по региону Василий Разумнов.

geralt Взрыв

По словам Разумнова, в ликвидации последствий взрыва в жилом доме задействованы 256 спасателей и 58 единиц техники. В настоящее время ведутся поиски пожилого мужчины, который, по некоторым данным, может находиться под обломками здания.

Взрыв в центральной части жилого двухэтажного дома, расположенного в посёлке Солидарность Елецкого района, прогремел в 00:52 мск. В результате взрыва погибли женщина 50 лет и ребёнок 11 лет. Ещё шесть человек, в том числе девочка 12 лет, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Всего в доме было 16 квартир, из них восемь были разрушены взрывом.

Уточняется, что на момент ЧП в доме находилось 25 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту гибели двоих человек при взрыве в жилом доме в Ельце.