Каир, 11 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Информация о нападении акулы на человека на побережье Средиземного моря в Египте является недостоверной, 10 сентября говорится в заявлении египетского министерства окружающей среды.

Цитата из к/ф «Челюсти». реж. Стивен Спилберг. 1975. США Акула

Речь идет о сообщениях, распространенных рядом СМИ, о том, что в трех километрах от берега хищник откусил часть руки у мужчины 58 лет. В ведомстве утверждают, что характер ран пострадавшего не соответствуют тем, которые остаются после укусов акул.

В сообщении подчеркивается, что врачи, проводившие осмотр мужчины, считают, что ранение было нанесено острым металлическим предметом, а не стало причиной нападения какого-либо морского существа.

В министерстве также напомнили, что на побережье Средиземного моря в Египте ни разу не фиксировались случаи нападения акул на людей. Власти страны продолжат следить за обстановкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в египетском городе Шарм-эль-Шейх, расположенном на берегу Красного моря, двое граждан Украины подверглись нападению акулы.