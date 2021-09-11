Турочакский район, Алтай, 11 сентября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Турочакском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала местная жительница. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, женщина лишилась более 1 млн рублей.

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Пожилой сельчанке позвонили неизвестные, представившиеся представителями финансовой организации. Как отмечается, ранее она внесла на свой счёт крупную сумму, вырученную от продажи земельного участка.

«Этим и решил воспользоваться злоумышленник, предложив ей мгновенную конвертацию денежных средств и их дальнейший перевод на сберегательный счет сельчанки. Для этого женщина должна была сообщить ему коды и пароли, пришедшие ей на телефон», — отметили в ведомстве.

Женщина согласилась выполнить просьбу звонившего, позволив ему войти в свой личный кабинет. После этого ей пришло СМС о списании со счёта 1131 тыс. рублей, а злоумышленник прервал разговор и перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию.