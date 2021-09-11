Барнаул, 11 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Сегодня, 11 сентября, в День рождения Барнаула, на линию вышли два трамвая с яркими баннерами и надписью «Спасибо врачам!». Как сообщает пресс-служба городской мэрии, они будут курсировать по маршрутам № 1 и № 7.

Мэрия Барнаула Барнаул. Трамвай с надписью «Спасибо врачам»

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Таким образом администрация Барнаула и работники «Горэлектротранса» выразили свою благодарность медицинским сотрудникам, которые ежедневно борются с коронавирусной инфекцией.

По словам директора «Горэлектротранса» Александра Петряшина, эта акция — лишь часть той благодарности, которую выражают жители города и работники предприятия медикам за ежедневный тяжелый труд.

Акция носит бессрочный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 10 сентября 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4950 человек, причём 24 из них добавили в сводку за последние сутки.

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