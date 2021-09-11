Иерусалим, 11 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Полиции Израиля удалось поймать еще двух сбежавших палестинских заключенных, сообщает Agence France-Presse.

Палестина

Подробностей о задержании пока не предоставляется. Отмечается, что в настоящее время на свободе остались двое из шести сбежавших палестинских заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября из тюрьмы на севере Израиля сбежали шестеро палестинских заключенных, отбывавших наказание за причастность к террористическим группировкам. Один из бежавших был лидером одной из группировок палестинских боевиков, его пока не поймали. В ночь на 10 сентября израильская полиция отчиталась, что смогла задержать двух сбежавших заключенных.