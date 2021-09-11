Барнаул, 11 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Ко Дню рождения Барнаула Алтайкрайстат подготовил статистический портрет жителя краевой столицы. Из данных, обнародованных мэрией Барнаула, следует, что средний возраст барнаульца составляет 39 лет (средний возраст женщин — 42 года, мужчин — 36 лет).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

Среднесписочная численность занятых в крупных и средних организациях в январе — июне 2021 года составила 156,8 тыс. человек.

Наибольшая часть работников крупных и средних организаций города занята в промышленном производстве (20,6% от общей численности работающих).

На втором месте — организации сферы здравоохранения (16,6%). Чуть меньше барнаульцев занято в образовании (15,0%), в сфере государственного управления (13,8%). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных и средних организациях за январь — июнь 2021 года составила 42 968 рублей, что на 9,0% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Реальная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) увеличилась на 2,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, Барнаул сегодня, 11 сентября, отмечает свою 291-ю годовщину. В связи с пандемией коронавируса, программа празднования претерпела значительные изменения. Большинство мероприятий переведены в онлайн-формат.

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