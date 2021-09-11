Улан-Удэ, 11 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 57 333. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус

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За минувшие сутки зарегистрировано 78 новых носителей, 64 из которых были обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией. Остальные входили в число контактных лиц, либо были проверены с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

«По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 — 49 333 (+30) человек, дополнительно сняты с наблюдения 67 человек», — отметили в минздраве.