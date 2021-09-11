Кемерово, 11 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 11 сентября, за прошедшие сутки выявлено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 166 случаев.

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«Новокузнецк — 36, Кемерово — 35, Прокопьевск — 12, Юрга — 11, Анжеро-Судженск — десять, Белово — девять, Междуреченск — семь, Киселевск — шесть, Осинники — шесть, Мыски — пять, Новокузнецкий МР — пять, Беловский МО — три, Гурьевский МО — три, Промышленновский МО — три, Юргинский МО — три, Тайга — два, Кемеровский МО — два, Таштагольский МР — два, Яйский МО — два, Краснобродский — один, Полысаево — один, Ижморский МО — один, Прокопьевский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 178 пациентов выздоровели, шестеро скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 53 736 случаев заражения коронавирусом, 51 062 человека выздоровели, 1195 пациентов умерли.