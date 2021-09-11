Горно-Алтайск, 11 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что железную дорогу в Китай через территорию региона строить не планируется. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, этот вопрос был поднят в ходе прямой линии главы.

Олег Кугаев Горный Алтай

«Вице-президентом РЖД было озвучено, что рассматриваются три варианта, в том числе сказали Республика Алтай. Были планы, но такого проекта нет. Скажу больше, приходя сюда, мы посчитали, сколько стоит прокладка железных дорог не по Республике Алтай, а до Горно-Алтайска от Бийска. Это большая сумма, которая не окупится», — отметил он.

По его словам, строительство железной дороги по территории республики, через сакральные места является неприемлемым. Поэтому регион намерен строить автомобильные дороги и развивать авиасообщение.