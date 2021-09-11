Москва, 11 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В продуктовом магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве убрали с прилавков арбузы и приступили к внутреннему расследованию ситуации, которая могли привести к смертельному отравлению семьи. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе ритейлера.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сеть «Магнит»

В компании отметили, что плановая проверка качества арбузов, поставляемых в Москву, проводилась на прошлой неделе. Она показала, что все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства.

Текущее расследование проводится во взаимодействии с крестьянско-фермерским хозяйством «Каныгин», которое является поставщиком арбузов на московские прилавки.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве скончались 61-летняя женщина и её 15-летняя внучка, которые ели арбуз, купленный в магазине на улице Совхозной. Кроме того, с отравлением госпитализировали мать девочки. По факту происшествия возбуждено и расследуется уголовное дело.