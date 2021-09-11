Москва, 11 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Экипаж корабля «Союз МС-19», в который входит съёмочная группа фильма «Вызов», успешно прошёл экзаменационные тренировки. Об этом сообщили в эфире Первого канала.

Commons.wikimedia.org Стыковка корабля «Союз» с МКС

Члены экипажа корабля «Союз МС-19» в составе режиссёра Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и космонавта Антона Шкаплерова успешно прошли экзаменационную тренировку. Госкомиссия оценили подготовку экипажа на пять баллов.

Шипенко и Пересильд готовились к полёту на орбиту более полутора месяцев. За это время они провели огромное количество тренировок на макетах орбитальной станции и корабля.

Старт корабля «Союз МС-19» запланирован на октябрь 2021 года. Съёмочная группа фильма «Вызов» проведёт на орбитальной станции около недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября орбита МКС будет скорректирована для создания баллистических условий перед прибытием корабля «Союз МС-19».