Барнаул, 11 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Сегодня, 11 сентября, на площадках университетского дворика опорного вуза Алтайского края состоится сразу несколько центральных мероприятий программы дня рождения Барнаула, но они будут организованы в онлайн формате, без участия зрителей. Об этом информирует пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Барнаул

В частности, праздничная программа «Помним прошлое. Строим будущее», посвященная 291-й годовщине со дня основания города Барнаула, будет транслироваться в прямом эфире из сердца АлтГУ — главного корпуса, где на сцене университетского дворика состоится яркое представление с участием творческих коллективов вузов краевого центра, которые подарят барнаульцам свои лучшие номера.

«В трехчасовую программу в формате non-stop войдут помимо праздничного концерта еще несколько знаковых и традиционных для Дня города мероприятий. Это финал официального конкурса красоты «Мисс Барнаул», закрытие Зональной городской студенческой стройки «Барнаул 2021» и награждение особо отличившихся студентов.

Иными словами, в университетском дворике состоятся те мероприятия, которые обычно проходили на площади Сахарова. Здесь же будет организована передача флага Зональной городской студенческой стройки и назовут имя «Мисс Барнаул 2021», — уточнил директор Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ Александр Евгеньевич Коробков.

К прямому эфиру праздничной программы из университетского дворика опорного вуза можно будет подключиться 11 сентября в 14:00 местного времени на официальном YouTube канале АлтГУ и в официальной группе ЦТиДОиС в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в конце XIX века территория нынешнего Алтая входила в состав Томской губернии. Алтайская губерния с центром в Барнауле появилась только после событий 1917—1919 годов. Они привели к установлению советской власти и на Алтае. Просуществовала губерния до 1925 года.

Затем еще пять лет территория Алтая входила в Сибирский край (краевой центр — город Новосибирск), а с 1930 года и до 1937 года входила в Западно-Сибирский край (краевой центр — город Новосибирск). В 1937 году был образован Алтайский край (центр — город Барнаул).

В связи с пандемией коронавируса, программа празднования дня города претерпела значительные изменения. В частности, решено отказаться от традиционного и любимого горожанами салюта.

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