Иерусалим, , 07:19 — REGNUM Удар по нескольким объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа нанесли военно-воздушные силы Израиля, 11 сентября сообщили в пресс-службе израильской армии.

Израильский пилот Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что ВВС атаковали военный комплекс и склад ХАМАС. Атака стала ответом на запуск ракеты, направленной с территории сектора в сторону еврейского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября армия Израиля объявила, что из Газы в направлении израильской территории была выпущена ракета, которую удалось сбить с помощью системы противоракетной обороны «Железный купол».

Читайте ранее в этом сюжете: Армия Израиля сообщила о запуске одной ракеты со стороны сектора Газа