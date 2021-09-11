Иерусалим, 11 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Удар по нескольким объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа нанесли военно-воздушные силы Израиля, 11 сентября сообщили в пресс-службе израильской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Израильский пилот

В ведомстве уточнили, что ВВС атаковали военный комплекс и склад ХАМАС. Атака стала ответом на запуск ракеты, направленной с территории сектора в сторону еврейского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября армия Израиля объявила, что из Газы в направлении израильской территории была выпущена ракета, которую удалось сбить с помощью системы противоракетной обороны «Железный купол».