Канберра, 11 сентября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Австралии впервые с начала пандемии выявили более двух тысяч носителей коронавируса за одни сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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В частности, за 10 сентября на австралийской территории подтвердили 2069 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, общее число выявленных носителей коронавируса в Австралии с начала пандемии превысило 70 тыс. человек.

Отмечается, что 1599 случаев приходятся на штат Новый Южный Уэльс. Еще 450 инфицированных выявили в штате Виктория. В столичном регионе за минувшие сутки выявили всего 15 носителей SARS-Cov-2. При этом во всех вышеупомянутых регионах Австралии действует строгий карантин.