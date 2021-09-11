Барнаул, 11 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Барнаул сегодня, 11 сентября, отмечает свою 291-ю годовщину. В связи с пандемией коронавируса программа празднования претерпела значительные изменения. В частности, решено отказаться от традиционного и любимого горожанами салюта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Muad'Dib Барнаул

«К сожалению, в этом году эпидемиологическая обстановка не позволяет провести многие традиционные мероприятия. Но мы обязательно будем чествовать тех, чьим трудом и талантом славится наш город. Ведь все успехи и достижения краевой столицы — это результат труда его жителей», — сказано в поздравлении барнаульского сити-менеджера Вячеслава Франка.

Как сообщало ИА REGNUM, Барнаул, столица Алтайского края, основан в 1730 г. Место у впадения в Обь реки Барнаулки некогда облюбовали приказчики уральского горнозаводчика Акинфия Демидова для строительства плавильного завода. Расположение оказалось очень удачным, Барнаульский сереброплавильный завод быстро набирал силу и темпы.

Но вскоре производство серебра — валютного металла — частным заводчикам было запрещено, и Демидов лишился алтайских предприятий. Они перешли в ведение Кабинета Её Императорского Величества Елизаветы Петровны и стали собственностью царской фамилии. В 1771 г. Барнаул получил статус горного города, единственного в Сибири и второго в России после Екатеринбурга.

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