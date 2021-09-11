Пекин, 11 сентября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека погибли, ещё 14 пострадали в результате ЧП при проведении строительных работ в метро на юго-западе Китая. Об этом 11 сентября сообщает агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ограждение стройки

Трагедия произошла около 14:00 по местному времени в городе Чэнду в провинции Сычуань. При возведении рабочими пылезащитных и шумопоглощающих заграждений на линии 17 строящейся ветки метро произошло частичное обрушение заграждения.

В результате ЧП пострадали 18 человек, четверо из них скончались в больнице, ещё 14 находятся под наблюдением врачей. В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели восьми человек при взрыве бытового газа в жилом районе в северо-восточной части Китая.