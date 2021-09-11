Красноярск, 11 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Красноярске правоохранители установили личность водителя, совершившего наезд на подростка и скрывшегося с места происшествия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, водителем оказалась 53-летняя женщина.

МВД по Красноярскому краю ДТП в Красноярске

6 сентября 15-летняя потерпевшая шла из дома в школу, когда при пересечении дороги по пешеходному переходу её сбил автомобиль. Девочка получили незначительные травмы.

«В отношении автомобилистки инспекторы ГИБДД составили административный материал за оставление места ДТП, суд Советского района назначил женщине наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год», — отметили в ведомстве.

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