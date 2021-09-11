Томск, 11 сентября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Томская область выполнила годовой план по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» на 79%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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В частности, в ЗАТО Северск план выполнен на 100%. В настоящее время здесь завершается ремонт дополнительного объекта нацпроекта — проспекта Коммунистического. В Томске исполнение плана достигает 87%.

«Благодаря экономии средств, образовавшейся в ходе исполнения запланированных объемов работ на 2021 год, в перечень национального проекта включен участок улицы Красноармейской от Транспортного кольца до площади Южной», — добавили в администрации.

Ремонт на региональных дорогах завершён на 78%. Так, введены в эксплуатацию участки дороги Томск ‑ Мариинск, Томск — Каргала ‑ Колпашево, Бакчар — Подгорное ‑ Коломино и Могильный Мыс — Парабель ‑ Каргасок. В стадии завершения находятся ещё три участка.

Всего по нацпроекту до конца года в нормативное состояние будут приведены 211 км дорог.