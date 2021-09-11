Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Акция в поддержку участников сопротивления в афганской провинции Панджшер состоялась у здания штаб-квартиры Организации Объединённых наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом 11 сентября сообщает ТАСС.

Здание ООН

Несколько десятков участников акции, представлявшие этнических таджиков, стояли у здания ООН с флагами Таджикистана и с плакатами, осуждающими действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в руках. Одна из участниц акции принесла портрет лидера сил сопротивления Ахмада Масуда со словами поддержки в его адрес.

Один из организаторов акции, Абдурахим Умаров, пояснил, что демонстранты выступают за нормализацию обстановки в провинции Панджшер и за мир в Афганистане. Целью акции являлось привлечение внимания международных организаций, в том числе ООН, к проблемам мирных жителей в провинции Панджшер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» Али Назари сообщил об этнических чистках и изгнании тысяч человек из провинции Панджшер пришедшим к власти в Афганистане движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).