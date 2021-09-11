Улан-Удэ, , 06:47 — REGNUM В Бурятии 9−10 сентября отмечают 100-летие монгольской революции и установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Учёные из Монголии, а также Иркутска, Санкт-Петербурга и Новосибирска приняли участие в круглом столе в городе Кяхта, посвящённом роли города в российско-монгольских отношениях. Также здесь открылась выставка, посвящённая революции и установлению дипотношений между двумя странами.

«В выставке использованы документы не только самого музея, но и архива МИД России. Также в Кяхте тематическая выставка открылась в Музее российско-монгольской дружбы», — добавили в правительстве.

Глава республики Алексей Цыденов в своей речи участникам встречи отметил важность отношений двух соседних стран. По его словам, Бурятия всяческие содействует их развитию, рассказав, в частности, об открытии пункта пропуска Кяхта после реконструкции.

«Теперь его пропускная способность увеличена в два раза, что позволит нашим странам больше трансграничных связей, торговых отношений, движения людей, туристического потока и так далее», — отметил он.

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