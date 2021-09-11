Ялта, Крым, 11 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Ялту в 2021 году посетили около 3 млн туристов, несмотря на произошедшие летом наводнения и ливни, заявила глава администрации города Янина Павленко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ялта

«Потоп, можно сказать, отразился, но незначительно, в те дни, когда происходил сам потоп и устранение его последствий», — приводит ее слова ТАСС.

Павленко добавила, что поддержка от федерального центра помогла в короткие сроки вернуть курортный город к нормальному функционированию. Он отметила, что на Ялту в 2021 году пришлось около 41% от общего числа путешественников, приезжавших в Крым. Ожидается, что к концу сезона Ялту посетят не менее 3,5 млн туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на выплаты пострадавшим от наводнения жителям республики выделят 230 млн рублей из резервного фонда полуострова. Он добавил, что Крым получил около 500 млн рублей на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от непогоды.