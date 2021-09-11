Кызыл, 11 сентября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай объявил об увеличении плана вакцинации против коронавируса до 80% взрослого населения республики. Приказ подписан 9 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

Minzdravtuva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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«Изменение плана вакцинации против новой коронавирусной инфекции в сторону увеличения является запланированной мерой на период активности сезонного вирусного гриппа и ОРВИ наряду с новой коронавирусной инфекции», — отметили в ведомстве.

Таким образом, теперь в республике необходимо вакцинировать 165,7 тыс. человек. Между тем, по состоянию на 10 сентября первым компонентом привито 104,3 тыс. жителей, завершили вакцинацию чуть более 81,1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики планировали завершить прививочную кампанию против коронавируса до конца сентября. Однако тогда план составлял 60% взрослых жителей или 124,3 тыс. человек.