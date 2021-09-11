Новосибирск, 11 сентября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Краснозерская центральная районная больница Новосибирской области в текущем году пополнилась по программе «Земский доктор» тремя врачами: терапевтом, хирургом и стоматологом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Валерий Кламм Фото с выставки «Земский доктор»

«Последний специалист приступил к работе меньше месяца назад», — рассказали в минздраве.

В министерстве уточнили, что ещё три специалиста — фтизиатр, эндокринолог и невролог — в этом году завершили целевое обучение в Новосибирском государственном медицинском университете и вернулись в райцентр Краснозерское.