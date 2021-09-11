Поронайск , Сахалинская область, 11 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Пожар произошел в здании бани в Поронайском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

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Сообщается, что возгорание произошло утром 11 сентября в здании №103Б по улице Центральной в селе Гастелло. Спасатели прибыли спустя 20 минут после поступления сигнала о пожаре. К этому времени огонь распространился на площадь 16 квадратных метров. При этом существовала угроза перехода огня на рядом стоящие постройки.

Пожар был полностью ликвидирован. В тушении возгорания принимали участие шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Пострадавших не было. Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в поселке Коптяки Свердловской области загорелись бани и жилые частные дома. Сведений о пострадавших не поступало.