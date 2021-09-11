Абаза, Хакасия, 11 сентября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели машиниста электровоза на Абаканском руднике. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 7 сентября.

Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия На руднике в Хакасии погиб рабочий

В ходе работ по погрузке и отгрузке руды произошло опрокидывание гружёного вагона. Пытаясь установить вагон обратно на рельсы, как отмечается, машинист допустил нарушение инструкций по охране труда. В результате второй машинист получил удар конструкцией вагона и от полученных травм скончался на месте.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, повлекших гибель мужчины. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.

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