Киев, 11 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Военные учения «Запад-2021», которые совместно проводят вооруженные силы России и Белоруссии, создают «очень большие риски для Украины», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По словам министра, Киеву следует пристально следить за этими маневрами. Он отметил, что указанным вопросом занимаются украинские военнослужащие и дипломаты.

«Что касается учений «Запад-2021», то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски», — сказал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские военные не наблюдают признаков агрессии против Украины на военных учениях «Запад-2021»