Елец, Липецкая область, 11 сентября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли женщина и ребёнок в городе Елец Липецкой области. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

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По факту гибели женщины и ребёнка в результате взрыва бытового газа в жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв бытового газа произошёл в ночь на 11 сентября в центральной части 16-квартирного двухэтажного жилого дома, расположенного на улице Школьной в посёлке Солидарность. В результате взрыва произошло обрушение части стены дома. Спасателями при разборе завалов были обнаружены тела двоих погибших: женщины 50 лет и ребёнка 11 лет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники регионального следственного управления СК РФ. Проводится осмотр места происшествия и опрос свидетелей, устанавливаются обстоятельства трагедии. Также проводится изъятие необходимой технической документации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате взрыва газа в жилом доме под Липецком.