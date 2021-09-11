Москва, 11 сентября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента доставили в Нагорный Карабах ёмкости для хранения питьевой воды, необходимые для обеспечения школ и детских садов в отдалённых районах. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Мы привезли 14 ёмкостей по 3 и 5 кубических метров для питьевой воды, которые в ходе проведения гуманитарных акций в дальнейшем будут переданы в детские сады и школы Нагорного Карабаха, находящиеся на линии разграничения», — сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

В Минобороны РФ добавили, что за всё время осуществления миротворческой миссии в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт доставлено более 200 тонн питьевой воды. Кроме того, при содействии российских специалистов в Мартунинском районе запустили водозаборную скважину.

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Ранее о нехватке питьевой воды в Степанакерте сообщил директор местной водоснабжающей компании «Джрмухкоюух» Гагик Погосян.