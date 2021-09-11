Новосибирск, 11 сентября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В Новосибирске с 11 по 13 сентября ожидается порывистый ветер и дождь. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, сегодня, 11 сентября днём в городе ожидается +14…+16°С, ветер юго-восточный 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с, переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза.

В воскресенье, 12 сентября, температура ночью составит +8…+10°С, днём +12…+14 °С, ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с, дождь.

В понедельник, 13 сентября, ночью ожидается +3…+5°С, днём +10…+12°С, ветер западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с, местами небольшой дождь.