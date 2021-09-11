Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Афганским силовикам, которых обучали ЦРУ, угрожают боевики радикальной группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По их данным, тренированные ЦРУ афганские силовики помогали американским войскам проводить эвакуацию из Афганистана. Также они помогали вывезти из страны специалистов, дипломатов и граждан третьих стран. Газета утверждает, что радикалы смогли выяснить личности некоторых силовиков и начали им угрожать физической расправой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что НАТО не смогло бы продолжает военную операцию в Афганистане после вывода американских войск. По его словам, Североатлантический альянс был бы вынужден все больше тратить средств на операцию, которая изначально начиналась с целью защиты интересов США.