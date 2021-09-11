Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл прибыли в Нью-Йорк для участия в траурной церемонии, приуроченной к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Приспущенный флаг США

Авиаборт президента США приземлился в аэропорту Ла-Гуардиа в 20:51 по местному времени (03:51 мск). Американский лидер и его супруга отправятся в район Манхэттен, где состоится траурная церемония, посвящённая памяти жертв терактов 11 сентября.

Отмечается, что это единственное мероприятие, запланированное Байденом на этот день. После завершения траурной церемонии у президента США намечена поездка в Шанксвилл в штате Пенсильвания, а затем он отправится в пригород Вашингтона.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы из радикальной группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них они направили на небоскрёбы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, а один из авиалайнеров разбился недалеко от города Шанксвилл, предполагается, что он тоже направлялся в сторону Нью-Йорка, но пассажиры самолёта не дали террористам осуществить задуманное.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден распорядился приспустить государственные флаги на федеральных госучреждениях по всей стране в знак памяти о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.