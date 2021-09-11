Новосибирск, 11 сентября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области в августе 2021 года выросли цены на потребительском рынке (по сравнению сиюлем — на0,5%). В том числе непродовольственные товары подорожали за месяц на1,2%, услуги - на 0,3%. Цены напродовольственные товарыв среднем не изменились. Такие данные приводит Новосибирскстат.

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«Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции», — уточняет региональный орган статистики.

Так, цены насвеклу снизилисьна51, 3%, морковь - на 41,9%, виноград - на28, 4%, свежие помидоры- на 26, 7%, картофель - на23,4%, огурцы- на 17,5%. При этом лимоныподорожалина 26,8%, апельсины- на 15,5%, чеснок- на5,9%, репчатый лук- на 5,2%, грушии яблоки- на 4,4%.