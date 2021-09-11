Москва, 11 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Масштабную операцию по десантированию на территории условного противника провели подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения в ходе совместных российско-белорусских учений «Запад-2021». Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Mil.ru На учениях

«Выброска 600 человек личного состава и девяти единиц техники десантно-штурмовых подразделений осуществлялась из самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России в ночное время на высотах от 600 до 1 тыс. метров и проходила при неблагоприятных погодных условиях», — говорится в сообщении.

Операция проведена на площадке приземления «Кислово» под Псковом. Впервые в военной практике десантники использовали современные комплекты навигации и приборы ночного видения.

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После высадки десанту предстоит захватить аэродром условного противника с целью обеспечения высадки главных сил соединения.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные стратегические военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» будут продолжаться с 10 по 16 сентября на территории обеих стран. В них принимают участие 200 тыс. военнослужащих, несколько сотен единиц военной техники и не менее 15 кораблей Балтийского флота.