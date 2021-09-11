Берлин, 11 сентября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Наказание за отсутствие сертификата независимого оператора грозит компании Nord Stream 2 AG, занимающейся проектом «Северный поток — 2», 10 сентября предупредили в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA).

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

Об этом со ссылкой на немецкое ведомство сообщило РИА Новости. В заявлении говорится, что такие последствия ждут Nord Stream 2 AG в случае начала поставок газа по указанному трубопроводу. В BNA считают, что подобный шаг будет иметь состав административного правонарушения.

Компания обязана пройти сертификацию, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС, который предписывает, что 50 процентов мощности объекта должны относиться к независимым организациям при наличии связи между поставщиком и оператором.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что завершение строительства «Северного потока — 2» не означает того, что газ по нему начнут поставлять уже с октября 2021 года.